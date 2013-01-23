Звільнені журналісти «Радіо Свобода» просять повернути їх на роботу

У листі йдеться, що звільнені журналісти не є тією «гротесковою карикатурою», яку намалювали колишній президент радіостанції Стівен Корн, віце-президент Джулія Рагона і глава Російської служби Маша Гессен. «Ми заявляємо, що ніхто з нас не виступав із ретроградських позицій і проти цифрових ЗМІ. Навпаки, ми були прихильниками впровадження цифрових технологій і саме ми почали їх запроваджувати на «Радіо Свобода», - цитує листа BBG Watch.

У зверненні журналістів також йдеться, що журналісти усвідомлювали необхідність проведення реформ і готові були зробити свій внесок і поділитися своїми ідеями про реорганізацію радіостанції: «Проте нас ігнорували, затикали нам роти й залякували, а потім масово звільнили нас, незважаючи на протести».

Крім того, в листі зазначається, що репутація «Радіо Свобода» в Росії сильно постраждала під керівництвом С.Корна, Дж.Рагони і М.Гессен. «Наша радіостанція втратила сенс, оскільки новини і захист прав людини - що впродовж довгого часу складало суть і професійну репутацію «Радіо Свобода» - були відсунуті в сторону заради безпечнішої розважальної й «беззубої» журналістики, яка бажана владі», - заявили звільнені співробітники Російської служби.

«Ми дивимося в майбутнє й пропонуємо нашу допомогу в реконструкції та порятунку важливої місії «Радіо Свобода» в Росії», - йдеться в листі, який також адресовано держсекретарю США, в.о. голови Ради керівників із питань мовлення (BBG) Майклу Лінтону і американським платникам податків.

Серед колишніх співробітників московського бюро «Радіо Свобода» - Олена Фанайлова, Ганна Качкаєва, Людмила Телень, Михайло Соколов, Олена Риковцева та інші. Крім того, листа підписали деякі співробітники празької редакції «Радіо Свобода», зокрема, Ігор Померанцев, Іван Толстой, Володимир Тольц, Андрій Бабицький, а також позаштатні й колишні співробітники радіостанції.

Колектив московського бюро «Радіо Свобода», нагадує Лента.ру, був звільнений восени 2012 року, невдовзі після того, як стало відомо про підготовлювані реформи на радіостанції й про призначення журналістки М.Гессен на пост керівника радіостанції. Журналісти пов'язали своє звільнення саме з приходом М.Гессен, проте та заявила, що рішення про кадрові перестановки було ухвалено до її призначення.

М.Гессен заявила, що Рада керівників із питань мовлення залишилася задоволеною запропонованою нею програмою розвитку радіостанції. Проте в самій Раді заявили про заплановану перевірку в Російській службі, яка буде пов'язана, в першу чергу, з рішенням про звільнення старих журналістів, прийнятим С.Корном. На початку січня 2013 року С.Корн оголосив про відставку, а на його місце було призначено К.Клоуза, який був президентом «Радіо Свобода» з 1994 по 1997 роки. Звільнені співробітники московського бюро в своєму листі схвалили рішення повернути К.Клоуза на пост президента.