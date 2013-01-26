Польський аналітик: Росія не зможе зробити з Євразійського союзу противагу ЄС

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловила аналітик польського Центру східних досліджень (OSW) Олександра Ярошевич, коментуючи останні висловлювання керівництва Казахстану.

Експерт зазначила, що минулого тижня Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв піддав сумніву необхідність політичної інтеграції в рамках ЄАС, до якого, окрім Росії і Казахстану, входить також Білорусь.

"Казахстан не виступає проти самої інтеграції, але проти перетворення економічних проектів на платформу політичної інтеграції з Росією як лідера і представника інтересів країн-членів", - написала аналітик.

Вона зазначила, що таку позицію підтримує не тільки офіційна влада, а й представники опозиції.

О.Ярошевич написала, що Казахстан також відчув негативні наслідки приєднання до ЄАС, серед яких подорожчання багатьох товарів, а також невирішення ряду важливих для країни питань, зокрема, про поставки російської нафти і нафтопродуктів.

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Польський аналітик зазначила, що позицію Казахстану підтримує Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який також виступає проти посилення політичної інтеграції в рамках цього проекту.

"Це означає, що попри прагнення Росії інтеграційні проекти не є на сьогодні противагою Європейському Союзу і немає чітких перспектив того, що вони могли б стати такою противагою в найближчому майбутньому", - резюмувала аналітик.

Як повідомляв УНІАН, сформована в Україні з 2010 року нова українська влада на чолі з Президентом Віктором Януковичем заявляє про намір у майбутньому приєднається до Євросоюзу і ще цього року підписати угоду про асоціацію.

Росія загрожує серйозними наслідками для української економіки в разі підписання цієї угоди, яка також передбачає створення зони вільної торгівлі, пропонуючи вступити краще до Митного союзу та ЄАС.

Росіяни, зокрема, обіцяють українській владі в разі ухвалення такого рішення поставки газу за значно нижчими цінами, аніж нині змушена платити Україна.