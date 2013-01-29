Обама виділить Сирії 155 мільйонів доларів допомоги

Таким чином, з урахуванням цієї суми адміністрація Обами з початку збройного конфлікту в Сирії виділила країні 365 мільйонів доларів. Про це за інформацією USA Today пише Lenta.ru.

«У нас немає ілюзій, - заявив Обама, коментуючи своє рішення. - Прийдешні дні будуть дуже важкими. Однак ясно, що режим дедалі слабшає і втрачає контроль над країною».

Протистояння між прихильниками і противниками президента Сирії Башара Асада триває з початку весни 2011 року. За цей час, за оцінками правозахисників, жертвами конфлікту стали більше 60 тисяч чоловік.

Останнім часом Обама не раз піддавався критиці за небажання безпосередньо втручатися в сирійський конфлікт. Сама сирійська опозиція також неодноразово просила західні країни про підтримку. Однак як США, так і європейські країни пояснюють свою відмову брати участь у конфлікті тим, що у них немає ні можливості вплинути на ситуацію, ані легальних підстав на це. Так, в інтерв'ю журналу The New Republic, опублікованому 27 січня, Обама, відповідаючи на запитання про Сирію, заявив: «У такій ситуації як в Сирії я повинен запитати: чи можемо ми щось змінити? Чи не призведе це до ще більшого насильства або застосування хімічної зброї?».