Лавров вірить, що ще хтось захоче вступити в ЄврАзЕС

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС РФ, про це йдеться в статті міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова для «Дипломатического ежегодника 2012» «Мир в эпоху перемен: приоритеты внешнеполитической деятельности Российской Федерации».

«Сприяємо послідовному просуванню роботи з формування до 1 січня 2015 року Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Він покликаний стати найбільшим геополітичним проектом і новою історичною віхою не лише для держав «трійки» – Росії, Білорусі та Казахстану, але й для інших країн на просторі СНД», - пише С.Лавров.

За його словами, йдеться про перетворення економічної інтеграції на зрозумілий і привабливий для громадян і бізнесу, стійкий і не залежний від кон'юнктурних перепадів процес. Почалася розробка всеосяжного договору про ЄАЕС, зазначив глава російського МЗС.

С.Лавров нагадав, що з 1 лютого 2012 року діє Євразійська економічна комісія – єдиний постійно функціонуючий орган Митного союзу і ЄЕП, якому покроково передаються повноваження з національного рівня щодо широкого спектру економічних питань.

Він зазначив, що інтеграційна «трійка» підтвердила відкритість свого об'єднання для інших учасників, перш за все членів ЄврАзЕС (Україна має статус спостерігача в цьому об'єднанні - УНІАН).

«Інтеграція спирається на принципи Світової організації торгівлі й, відповідно, сумісна з аналогічними процесами. Це дає нам підставу вважати, що мета, висунута Президентом Володимиром Путіним, – створення в перспективі єдиного економічного і людського простору від Атлантики до Тихого океану – цілком реалізовувана», - вважає С.Лавров.

При цьому він запевнив, що інтеграційні процеси на просторі СНД націлені в першу чергу на вибудовування ефективної моделі економічної взаємодії, здатної забезпечити безперешкодний рух товарів, послуг, капіталу та робочої сили. Так, у 2012 році набув чинності договір про зону вільної торгівлі, покликаний модернізувати нормативно-правову базу торгово-економічного співробітництва країн СНД. Підписана угода про співробітництво у галузі організації інтегрованого валютного ринку держав-учасниць СНД (Україна утрималася від підписання цього документа - УНІАН). На засіданні Ради глав держав СНД в Ашхабаді 5 грудня 2012 року прийнято декларацію про подальший розвиток всестороннього співробітництва, в якій лідери країн Співдружності підтвердили прихильність зміцненню його ролі у формуванні регіональних і міжрегіональних взаємин, підкреслив С.Лавров.