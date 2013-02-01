ЗМІ: Літній візит Обами в Москву може не відбутися

За даними джерел в Держдепі США, вийти на домовленості щодо скорочення озброєнь до цього терміну сторони навряд чи встигнуть. "Поки все йде до того, що Обама приїде лише у вересні на саміт G20 в Санкт-Петербурзі", - кажуть джерела.

Тим не менш Вашингтон не залишає спроб вивести з глухого кута відносини з Москвою. Цьому будуть присвячені переговори віце-президента США Джо Байдена з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у суботу в Мюнхені, а також приїзд до Москви в лютому емісара глави Білого дому Тома Донілона - для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

У Москві, за даними "Комерсанта", хотіли б, щоб візит Барака Обами відбувся в червні-липні - до вересневого саміту G20 в Санкт-Петербурзі. Однак у США є одна важлива умова. Як заявив старший науковий співробітник вашингтонського відділення Міжнародного інституту стратегічних досліджень Семьюел Чарап, "якщо Обама і приїде в Росію до G20, то лише у разі прориву в сфері контролю над озброєннями та нерозповсюдження". За словами експерта, "ядерний кошик" для Обами - "особистий пріоритет у стосунках з Москвою".

У зв'язку з цим співрозмовники в Держдепі США визнають: вийти на конкретні домовленості щодо скорочення озброєнь до літа боку навряд чи встигнуть. "На сьогодні окремий візит Обами в Москву представляється вкрай малоймовірним", - повідомило джерело в Держдепі. "Поки все йде до того, що Обама приїде лише у вересні на G20", - підтверджує ще одне американське дипломатичне джерело. Переговори про візит ускладнюються нинішнім негативним фоном у відносинах двох країн, а також принциповою позицією РФ, яка ставить можливість скорочення озброєнь в залежність від прогресу щодо ПРО.

Як повідомляв УНІАН, вчора в ЗМІ з'явилася інформація, що Барак Обама планує через главу ради з національної безпеки Тома Донілона передати Володимиру Путіну лист про скорочення американських озброєнь, в тому числі, ймовірно, за домовленостями про систему ПРО США. Про це йдеться в документі (. Pdf), опублікованому на сайті журналу Foreign Policy.