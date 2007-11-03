У США намагалися пронести бомбу на територію однієї з найбільших АЕС

Охорона однієї з найбільших американських АЕС Palo Verde в штаті Арізона 2 листопада затримала позаштатного співробітника Роджера Уїльяма ХЕРДА при спробі провезти на її територію бомбу. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Потужність саморобної бомби невелика, проте при детонації вона могла б кого-небудь поранити.

Р.ХЕРД працював менеджером із закупівлі устаткування. У нього був доступ на територію АЕС, що охороняється, проте він не був там з 21 серпня. За деякими даними, він також міг мати доступ до реакторів.

Сам Р.ХЕРД заявив, що не знає, яким чином бомба могла потрапити до нього в автомобіль. Після допиту його відпустили.

Palo Verde забезпечує електроенергією 4 млн. споживачів. На АЕС розташовані три реактори.