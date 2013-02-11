ЗМІ: Ватикан підтверджує, що Папа Римський зрікається престолу

13:51, 11 лютого 2013
Світ
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У Ватикані підтвердили, що Папа Римський Бенедикт XVI залишить свій пост 28 лютого.

Папа Римський Бенедикт XVI зрікається престолу / Фото: Сrm-jam.com

Про це повідомляє телеканал «France 24».

«Папа оголосив, що він відмовиться від свого поста о 20:00 28 лютого. Після цього почнеться період «вакантного престолу», - уточнив отець Федеріко Ломбарді в практично безпрецедентному оголошенні в історії Католицької церкви.

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