ЗМІ: Ватикан підтверджує, що Папа Римський зрікається престолу
13:51, 11 лютого 2013Світ
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У Ватикані підтвердили, що Папа Римський Бенедикт XVI залишить свій пост 28 лютого.
Папа Римський Бенедикт XVI зрікається престолу / Фото: Сrm-jam.com
Про це повідомляє телеканал «France 24».
«Папа оголосив, що він відмовиться від свого поста о 20:00 28 лютого. Після цього почнеться період «вакантного престолу», - уточнив отець Федеріко Ломбарді в практично безпрецедентному оголошенні в історії Католицької церкви.
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