У Росії сподіваються, що запасів природного газу вистачить, як мінімум, на 80 років

Видобувати сланцевий газ у Росії поки недоцільно через його дорожнечу притому, що вартість видобутку традиційного газу становить 50 дол. за 1 тис. куб. м.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав Президент російського газового товариства Валерій Язєв.

«Видобуток сланцевого газу істотно дорожчий, ніж нашого традиційного газу. Ціна видобутку газу в Росії до 50 дол. за 1 тис. куб. в особливо складних умовах, в нормальних облаштованих регіонах Західного Сибіру він ще дешевший. Нам немає сенсу кидатися у видобуток сланцевого газу, який сьогодні економічно не обґрунтований», - сказав В.Язєв.

При цьому він повідомив, що вартість газу для споживачів у РФ становить 100-120 дол. за 1 тис. куб., що у вісім-дев'ять разів дешевше за вартість газу у країнах Європи.

«Та виручка, яку «Газпром» одержує (на зовнішньому ринку), дозволяє йому тримати ціни на рівні, які затверджує держава усередині Росії», - сказав він.

Він відзначив, що якщо Росія видобуває близько 600 млрд куб. м газу на рік, то приріст запасів становить 650-700 млрд. куб. м щороку.

«Найближчими роками виснаження запасів не варто чекати», - підкреслив він і додав, що у цілому розвідані запаси становлять 48 трлн. куб. м газу, що дозволяє говорити про наявність газу, як мінімум, на 80 років. Причому, не враховуючи приросту запасів», - додав він.

За його словами, ГТС РФ розрахована на транспортування 650 млрд. куб. м на рік, і у зв'язку з планами збільшити видобуток до 1 трлн куб. м на рік необхідно будувати нові газопроводи.

«Це дуже дорого. У газовому бізнесі транспортування газу відносно дорожче, ніж сам видобуток», - сказав він.

За його словами, питання модернізації ГТС Росії дуже актуальне. Він відзначив, що необхідно зменшити вартість прокачування газу, оскільки на роботу газоперекачувальних агрегатів витрачається близько 60 млрд куб. щороку.

Довідка УНІАН. У січні Міністерство енергетики РФ повідомило, що загальний об'єм видобутку природного газу в країні скоротився на 2,2% у 2012 р. - до 655 млрд куб. м, тоді як видобуток газу «Газпромом» знизився на 5,1% - до 482 млрд куб. м.

Продаж російського газу за кордон в 2012 р., головним чином до Європи і країн колишнього СРСР, зменшився на 8,7% - до 186 млрд куб. м. «Газпром» раніше повідомляв про зниження обсягів продажу до Європи на 10% у 1-й половині 2012 р. і скороченні на 29% обсягів продажу в країни колишнього СРСР.