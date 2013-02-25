У НАТО заявили, що доказів жорстокості його солдатів в Афганістані немає

Напередодні врезидент Афганістану Хамід Карзай закликав вивести спеціальні підрозділи американських військ з двох афганських провінцій − Вардак і Лоґар у двотижневий термін, пише Радіо Свобода.

Як повідомив прес-секретар афганського президента Аймаль Фаїзі, американських військових зі складу міжнародних сил і бійців підтримуваних ними місцевих збройних формувань звинувачують у створенні небезпечної і нестабільної обстановки в зазначених регіонах і в переслідуваннях місцевих жителів.

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Бійців афганських загонів, підтримуваних американцями, звинувачують у причетності до вбивства студента, тіло якого було обезголовлене.

За словами Катца, Міжнародні сили сприяння безпеці проведуть зустріч з афганським урядом, щоб обговорити це питання.