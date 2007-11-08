У Грузії надзвичайний стан поширився на всю країну
Введено цензуру
Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ запровадив надзвичайний стан на всій території Грузії строком на 15 днів. Про це повідомив міністр економічного розвитку Грузії Гіоргій АРВЕЛАДЗЕ.
Як передає ІА «Новості-Грузія», введені обмеження за трьома пунктами:
отримання і розповсюдження інформації;
право на проведення маніфестацій і зборів;
право на страйки.
"На підставі наказу оформлений декрет, який встановлює режим надзвичайного стану", - сказав він.
За словами Г.АРВЕЛАДЗЕ, згідно 73-й і 46-й статтям Конституції Грузії, а також закону про НП на всій території країни вводяться обмеження для ЗМІ.
"Припинено право отримання і розповсюдження інформації. Це стосується телекомпаній і радіостанцій, які на час дії НП, тобто протягом 15 днів, не виходитимуть в ефір. Це обмеження не стосується Громадського телебачення Грузії", - сказав Г.АРВЕЛАДЗЕ.
Міністр уточнив, що на час НП, згідно із законом, на всій території країни для громадян Грузії вводяться обмеження на проведення маніфестацій і демонстрацій. Також заборонені страйки.
"Оголошені заходи входять в дію з моменту обнародування, а указ президента вже оприлюднений", - сказав Г.АРВЕЛАДЗЕ.
Всі ЗМІ, підкреслив міністр, одержать офіційне повідомлення. Розпорядження входить в силу з даного моменту.
Як повідомляв УНІАН, 7 листопада М.СААКАШВІЛІ видав декрет про введення надзвичайного стану в Тбілісі.