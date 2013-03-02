Таджикистан тепер - повноправний член СОТ

Про це повідомили ІТАР-ТАСС у Міністерстві закордонних справ країни, вказавши, що заявку на приєднання до СОТ Таджикистан подав у травні 2001 року.

За інформацією зовнішньополітичного відомства республіки, ”в процесі адаптації чинного законодавства Таджикистану з нормативами СОТ і створення нормативно-правової бази, що відповідає вимогам міжнародного права, були підготовлені необхідні документи і проведені двосторонні і багатосторонні переговори з країнами - членами СОТ”. У цілому було прийнято понад 80 нормативно-правових документів.

10 грудня 2012 року у Женеві було підписано протокол про входження Таджикистану до СОТ. В урочистій церемонії взяв участь Президент країни Емомалі Рахмон, який висловив сподівання, що ”Таджикистан плідно використає членство у цій поважаній організації для забезпечення подальшого розвитку економіки і підвищення рівня добробуту населення”. 9 січня поточного року парламент республіки ратифікував даний документ.

Таджицька влада розраховує зі вступом до СОТ на посилення інтеграції національної економіки у світову, забезпечення вільної міжнародної торгівлі, лібералізацію торгової політики і розвиток багатобічних економічних відносин.

Разом з тим, Душанбе також веде переговори про вступ до Митного союзу.