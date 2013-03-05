Депутат Держдуми звернувся до Лукашенка з офіційним запитом

Про це повідомляє портал «Хартия’97».

“Приводом для звернення депутата Держдуми послужило те, що на початку лютого 2013 року відразу кілька ЗМІ відразу в трьох країнах – Білорусі, Росії і України – повідомили, що російський бізнесмен Д.Мазепін буде віце-прем'єром республіки Білорусь з енергетичних питань», - зазначає інтернет-видання.

Як повідомляв УНІАН, Д.Мазепін і підконтрольна йому холдингова компанія «Уралхім» організовують довгостроковий пільговий кредит для Білорусі у розмірі 3 млрд дол. Причому, кредитором нібито виступить російський «Сбербанк», а гарантом повернення пільгового довгострокового кредиту – бельгійська фінансова компанія Fortis, яка вважається пов'язаною з іншим відомим російським бізнесменом і політиком, членом Ради Федерації Росії від Дагестану Сулейманом Керімовим.

В Адміністрації Президента Білорусі і в уряді Білорусі тоді не змогли офіційно ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

У 2002-2003 рр. Д.Мазепін обіймав посаду президента компанії "Сібур". З 2007 року є головою Ради директорів хімічної компанії "Уралхім".

Компанія Fortis заснована в 1990 році і займається банківською і страховою справою, а також управлінням капіталовкладеннями в країнах Бенілюксу. У 2008 році була реструктурована, і її бельгійський підрозділ включений до складу фінансової групи BNP Paribas.