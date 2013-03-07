Журналістів обурила скритність Білого дому

Білий дім визнав за необхідне повідомити журналістам пулу Барака Обами тільки одну подробицю про вечерю президента США з сенаторами-республіканцями. "Білий дім повідомив, що президент заплатив за вечерю", - йдеться в розісланому прес-службою Обами повідомленні пулу, передає РІА Новости.

Про намір Обами повечеряти з політичними опонентами Білий дім повідомив у середу вранці, не надавши подробиць. Представники адміністрації на умовах анонімності, втім, заявили представникам ЗМІ, що головною темою застільної розмови стануть заходи з мінімізації наслідків секвестру - автоматичного скорочення бюджетних витрат.

"Білий дім поводиться так, ніби подробиці цієї вечері - державна таємниця. Він не має наміру повідомляти, хто з сенаторів запрошений, хто прийшов, хто платив (пізніше цю інформацію прес-служба оприлюднила) і де саме в готелі Jefferson вони вечеряли", - обурився один із журналістів, що супроводжували Обаму до готелю.

Пізніше журналісти повідомили, що бачили кількох сенаторів, в тому числі Джона Маккейна, який пройшов з дуже задоволеним виглядом. Тим не менш, скритність Білого дому напевно викличе бурю обурення. Нещодавно кореспонденти пулу вже влаштували прес-секретарю Обами Джею Карні справжній рознос, звинувативши його в тому, що їм не дають можливість належним чином висвітлювати діяльність президента.