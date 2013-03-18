У ДТП в Пакистані загинули 24 солдати

На північному заході Пакистану мікроавтобус, що перевозив військовослужбовців, впав в ущелину, внаслідок чого як мінімум 24 солдати загинули.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на «Сіньхуа», офіцер поліції Кохистана Акбар Алі заявив, що ДТП сталося на автотрасі Каракорум у провінції Хайбер-Пахтунхва. У мікроавтобусі, який прямував до Гілгіт-Балтістана з північного міста Равалпінді, було 29 військовослужбовців.

Рятувальники разом з місцевими жителями підняли з ущелини поранених і тіла загиблих і перевезли їх у найближчий медичний центр. Звідти вони будуть вертольотами доставлені у військовий госпіталь Равалпінді.