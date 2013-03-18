У Росії померла відома оперна співачка

З 1956 по 1986 роки вона співала на сцені Большого тетру, куди її взяли відразу після закінчення інституту ім. Гнесіних. Міглау - перша виконавиця партії Сент в опері Вагнера "Летючий Голландець". У числі найбільш значних ролей співачки - партія Чіо-Чіо-Сан в опері Пуччіні. У цій ролі співачка виходила на сцену 173 рази, повідомили РІА Новости у Большому театрі.

З 1983 року Маргарита Міглау викладала на кафедрі сольного співу в РАМ ім. Гнесіних.