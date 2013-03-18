У Росії померла відома оперна співачка
22:48, 18 березня 2013Світ
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Відома оперна співачка, в минулому солістка Большого театру Маргарита Міглау померла в понеділок у віці 87 років.
Відома оперна співачка Маргарита Міглау померла / Фото: bolshoi.ru
З 1956 по 1986 роки вона співала на сцені Большого тетру, куди її взяли відразу після закінчення інституту ім. Гнесіних. Міглау - перша виконавиця партії Сент в опері Вагнера "Летючий Голландець". У числі найбільш значних ролей співачки - партія Чіо-Чіо-Сан в опері Пуччіні. У цій ролі співачка виходила на сцену 173 рази, повідомили РІА Новости у Большому театрі.
З 1983 року Маргарита Міглау викладала на кафедрі сольного співу в РАМ ім. Гнесіних.
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