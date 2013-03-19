Папа Римський у своїй проповіді окремо звернувся до політиків

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

«Центром християнського покликання є Христос. Оберігаймо Христа в нашому житті, щоб оберігати інших, щоб оберігати творіння, - сказав Понтифік, звертаючись до мирян, які заполонили площу святого Петра у Римі, до кардиналів, єпископів та священиків.

Він зауважив, що це стосується не тільки християн, а й усіх людей, що воно має дуже широкий контекст.

«Це означає оберігати людей, турбуватись з любов’ю про всіх, про кожну особу, а особливо про дітей, рідних, тих, хто слабший і часто перебуває десь на маргінесі наших сердець. Це означає дбати один про одного в сім’ї… Це також означає зі щирістю переживати дружбу», – закликав Папа Франциск.

Окремо звернувся у проповіді Папа до людей, які наділені політичною, економічною владою.

«Хочу дуже попросити всіх, хто виконує відповідальні завдання в економічній, політичній і суспільній сферах. Усіх чоловіків і жінок доброї віри – будьмо “охоронцями” творіння, Божого плану, вписаного в природу, охоронцями ближнього, навколишнього середовища; не дозвольмо, щоби шлях цього нашого світу супроводжували знаки руйнування та смерті! Але щоб “оберігати”, ми повинні також дбати про себе самих. Пам’ятаймо про те, що ненависть, заздрість, гордість забруднюють життя! Оберігати, отож, означає чути своїм серцем, бо саме звідти виходять добрі й злі наміри: ті, які будують, і ті, які руйнують! Ми не повинні боятися доброти, навіть більше, – лагідності!», - наголосив Папа Франциск.