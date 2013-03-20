Вироки Ходорковському і Лебедєву можуть переглянути

Верховний суд Росії витребував з Міщанського і Хамовнічеського райсудів Москви кримінальні справи, за якими були засуджені екс-глава ЮКОСа Михайло Ходорковський і колишній керівник МФО МЕНАТЕП Платон Лебедєв.

Про це пише видання "Комерсант". Ці дії збіглися із заявою адвокатів ЮКОСа в СКР про притягнення московських суддів до кримінальної відповідальності за службову підробку, нібито допущену при розгляді наглядової скарги на вироки за цими справами, порушеної за постановою голови ВС В'ячеслава Лебедєва.

У фігурантів гучних справ з'явився шанс на звільнення або як мінімум на скорочення термінів, - відзначає видання.