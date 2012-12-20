Суд скоротив терміни ув'язнення Ходорковському і Лебедєву

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Остаточно призначити Лебедєву і Ходорковському покарання у вигляді 11 років ув'язнення в колонії загального режиму", - оголосив рішення суддя Дмитро Фомін.

Ухвалюючи рішення, він перекваліфіковував статті на більш м'яку редакцію у зв'язку з лібералізацією Кримінального кодексу РФ.

Крім того, суд виключив із звинувачення вказівку про легалізацію грошових коштів на суму понад 2 млрд рублів, порахувавши її надмірно тимчасовою. Також через закінчення терміну давності суд припинив кримінальне переслідування по одному з епізодів несплати податків.

"Щодо іншого вирок залишити без зміни", - відзначив суддя.

Таким чином, за рішенням суду, П.Лебедєв вийде на волю 2 липня 2014 року, М.Ходорковський - 25 жовтня 2014 року.

Президент РФ Володимир Путін сьогодні заявив, що персонального переслідування М.Ходорковського не було, йдеться виключно про економічний злочин.

За словами В.Путіна, зниження терміну покарання М.Ходорковському з 13 до 11 років сталося завдяки зміні російського законодавства.

Хамовнічеський суд Москви наприкінці 2010 року засудив П.Лебедєва і М.Ходорковського до 14 років колонії кожного за звинуваченням у розкраданні 200 мільйонів тонн нафти і відмиванні грошей. Потім Мосміськсуд знизив цей термін на 1 рік.