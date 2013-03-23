Пентагон підтвердив, що поставить ракети у Польщі

У п'ятницю Хейгл провів телефонну розмову з міністром оборони Польщі Томашем Семоняком. Глава Пентагону подякував польському колезі за підтримку місії ISAF в Афганістані і розповів про скориговані плани США розміщення елементів ПРО в Європі.

"Хейгл подякував польському міністру за розуміння. Зростаючі глобальні загрози, особливо ті, що походять від КНДР, вимагають перегрупування ресурсів (ПРО) в рамках четвертої стадії спорудження системи. Хейгл запевнив, що США як і раніше мають намір продовжувати створювати ПРО в Європі. Перша-третя стадії спорудження системи залишаються незмінними", - цитує повідомлення прес-служби РІА "Новости".

Раніше Хейгл заявляв, що США скоригують четверту стадію розгортання ПРО в Європі і продовжать терміни її реалізації з 2014 до 2022 року. США не відмовляються від розміщення в Європі ракет-перехоплювачів, однак замість вдосконалених SM3IIB на бойове чергування в Польщі будуть поставлені ракети колишньої модифікації в раніше запланованій кількості. При цьому нові комплекси SM3IIB будуть встановлені на західному узбережжі США. Пентагон пояснив таке рішення скороченням бюджетних витрат в країні і переоцінкою рівня загрози, що походить від КНДР.