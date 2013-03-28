Єдина жінка-президент в історії Академії кіномистецтв померла в США

"Вона була цілком віддана справі збереження спадщини мистецтва кіно і підтримці наших громадських програм. Невтомний педагог, вона була прикладом для багатьох творців фільмів, її пристрасть до світу кіно надихала всіх нас", - йдеться в поширеній заяві Академії кіномистецтв.

У послужному списку президента Кіноакадемії, яка стояла біля керма організації, що присуджує "Оскари" в 1979-1983 роках, значаться також акторські роботи і телепродюсування. Довгі роки вона очолювала Гільдію сценаристів Америки і двічі за свої роботи була удостоєна вищої театральної нагороди Emmy.

Чоловік Фей - Майкл Кенін, з яким вони були номіновані на "Оскара" в 1959 році за сценарій до фільму "Улюбленець вчительки", був на 23 роки молодший за свою дружину. Тим не менше ця видатна жінка на два десятиліття пережила свого єдиного супутника життя, з яким виростила двох дітей.

Про причини смерті 22-го президента Американської академії кіномистецтв не повідомляється.

РІА Новости