Прокуратура взялася за президента Коста-Ріки - звинувачують у перевищенні влади
10:28, 28 березня 2013Світ
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Прокуратура Коста-Ріки розпочала розслідування стосовно президента країни.
Лаура Чінчілья потрапила під слідство
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», її звинувачують у перевищенні владі. Йдеться про розпорядження глави держави щодо виселення людей з міста Ліберія.
Крім Л.Чинчильї розслідування ведеться стосовно ще ряду чинних і колишніх міністрів, а також кількох депутатів.
Ініціаторами слідчих дій стали Контрольне управління Коста-Ріки, прокуратура, засоби масової інформації і громадянські активісти, відзначає ІТАР-ТАСС.
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