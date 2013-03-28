Прокуратура взялася за президента Коста-Ріки - звинувачують у перевищенні влади

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», її звинувачують у перевищенні владі. Йдеться про розпорядження глави держави щодо виселення людей з міста Ліберія.

Крім Л.Чинчильї розслідування ведеться стосовно ще ряду чинних і колишніх міністрів, а також кількох депутатів.

Ініціаторами слідчих дій стали Контрольне управління Коста-Ріки, прокуратура, засоби масової інформації і громадянські активісти, відзначає ІТАР-ТАСС.