Прокуратура взялася за президента Коста-Ріки - звинувачують у перевищенні влади

10:28, 28 березня 2013
Світ
676 0

Прокуратура Коста-Ріки розпочала розслідування стосовно президента країни.

Лаура Чінчілья потрапила під слідство

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», її звинувачують у перевищенні владі. Йдеться про розпорядження глави держави щодо виселення людей з міста Ліберія.
Крім Л.Чинчильї розслідування ведеться стосовно ще ряду чинних і колишніх міністрів, а також кількох депутатів.

Ініціаторами слідчих дій стали Контрольне управління Коста-Ріки, прокуратура, засоби масової інформації і громадянські активісти, відзначає ІТАР-ТАСС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter