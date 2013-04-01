Глава Чечні пропонує не випускати російських високопосадовців з країни

Кадиров у своїй статті в газеті «Известия» висловлює думку, що високопоставленим держслужбовцям слід взагалі заборонити виїзд за кордон.

Політика спонукало до таких суджень побоювання, що колишні чиновники, які виїжджають за межі РФ, можуть розкрити державні таємниці, передає Лента.ру.

Він привів приклад Бориса Березовського, в сейфах якого, на думку Кадирова, могли залишитися секретні документи; задається питанням, чи не вивіз колишній мер Москви Юрій Лужков («який володіє даними про всі підземні і надземні стратегічні системи столиці») «разом з "трудовими заощадженнями" і державні таємниці».

Крім того, Кадиров висловив побоювання, що за кордон поїде екс-міністр оборони Анатолій Сердюков: «Як бути в тому числі і з "ядерними кодами"?»

Також глава Чечні звернув увагу на виступи Михайла Горбачова, Михайла Касьянова, Олексія Кудріна і Бориса Нємцова за кордоном.