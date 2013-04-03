Ізраїль завдав авіаудару по сектору Газа

ВПС Ізраїлю в ніч на середу атакували сектор Газа вперше з листопада минулого року, коли набуло чинності палестино-ізраїльське перемир'я, повідомила РІА Новости співробітниця армійської прес -служби.

Авіаудару, за даними прес-служби, передувало порушення домовленостей про припинення вогню з боку палестинських бойовиків, які за день, за підрахунками військових, випустили три реактивних або мінометних снаряда. Один з них впав на півдні Ізраїлю, не завдавши шкоди, два розірвалися в межах сектора Газа.

"У відповідь на обстріл був нанесений удар по сектору Газа", - сказала співрозмовниця агентства, не уточнивши додаткових подробиць.

Агентство Рейтер цитує заяву міністерства внутрішніх справ сектора Газа, згідно з якою атаки з повітря зазнав пустир у північній частині анклаву, і при цьому ніхто не постраждав.

Палестинські бойовики не в перший раз порушують домовленості, що зупинили в листопаді минулого року ізраїльську військову операцію "Хмарний стовп". Досі реакція Ізраїлю зводилася до тимчасового закриття прикордонних переходів сектора Газа.