У М'янмі стався потужний землетрус магнітудою 5,8

22:35, 03 квітня 2013
Світ
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Землетрус магнітудою 5,8 стався неподалік від адміністративної столиці М'янми сьогодні ввечері.

Вогнище землетрусу залягало на глибині 9,7 кілометра

Про це говориться в повідомленні на сайті Геологічної служби США, передають РІА Новости.

Підземні поштовхи були зафіксовані в 66 кілометрах на північний захід від столиці країни Нейпьідо і в 282 кілометрах на північ від колишньої столиці і найбільшого в країні міста Янгон. Вогнище землетрусу залягало на глибині 9,7 кілометра.

Про потерпілих і руйнування поки не повідомляється.

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