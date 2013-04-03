У М'янмі стався потужний землетрус магнітудою 5,8
22:35, 03 квітня 2013Світ
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Землетрус магнітудою 5,8 стався неподалік від адміністративної столиці М'янми сьогодні ввечері.
Вогнище землетрусу залягало на глибині 9,7 кілометра
Про це говориться в повідомленні на сайті Геологічної служби США, передають РІА Новости.
Підземні поштовхи були зафіксовані в 66 кілометрах на північний захід від столиці країни Нейпьідо і в 282 кілометрах на північ від колишньої столиці і найбільшого в країні міста Янгон. Вогнище землетрусу залягало на глибині 9,7 кілометра.
Про потерпілих і руйнування поки не повідомляється.
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