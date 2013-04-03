У М'янмі стався потужний землетрус магнітудою 5,8

Про це говориться в повідомленні на сайті Геологічної служби США, передають РІА Новости.

Підземні поштовхи були зафіксовані в 66 кілометрах на північний захід від столиці країни Нейпьідо і в 282 кілометрах на північ від колишньої столиці і найбільшого в країні міста Янгон. Вогнище землетрусу залягало на глибині 9,7 кілометра.

Про потерпілих і руйнування поки не повідомляється.