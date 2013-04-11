Лівія надасть Єгипту 2 млрд. дол.

Позика буде надана на п'ять років, з відстроченням першого платежу на три роки. За словами представника міністерства фінансів Лівії, які наводить єгипетське агентство MENA, мета кредиту - "підтримати економіку Єгипту, державний бюджет і резерви іноземної валюти в країні".

Раніше повідомлялося, що Катар вирішив надати Єгипту фінансову допомогу в розмірі 3 мільярдів доларів. Очікується, що допомога буде надана у вигляді придбання єгипетських облігацій або переказом грошей на депозит в Центральний банк Єгипту, передає РІА "Новости".