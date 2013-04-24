Болівія вимагає від Чилі повернути втрачені території

Йдеться про збройний конфлікт в кінці 80-х років 19 століття, коли Чилі почала бойові дії проти Болівії, що мала тоді вихід до Тихого океану в Антофагаста, і Перу, яка виступила на стороні Болівії. Причиною конфлікту став контроль над родовищами селітри. Війна закінчилася перемогою чилійських військ і втратою Болівією 400 кілометрів узбережжя, 120 тисяч квадратних кілометрів території і виходу до океану. Перу тоді також позбулася однієї провінції, передає РІА Новости.

"У середу (з подачею позову) ми починаємо новий етап. Тепер необхідно буде чекати, що вдасться до суду, і дати відповідь на всі його запити", - сказав Гарсія, слова якого наводять болівійські ЗМІ. Деталі позову поки не розголошуються. Подача позову, на думку Гарсії - "важливий крок, який ми робимо за підтримки всіх болівійців", на відміну від позиції Чилі, де, за його словами, президенту Себастьяну Піньєрі вдається сформулювати загальнонаціональну позицію з цього питання. У свою чергу, сам президент Чилі у вівторок в інтерв'ю одній з радіостанцій визнав, що стурбований висловлюваннями низки представників опозиційних сил з даного питання, і закликав усіх політиків, які претендують на посаду президента на майбутніх виборах, "твердо" сформулювати свою позицію з цієї проблеми.

Чилійська влада неодноразово заявляли, що вимоги Болівії позбавлені юридичного та історичного обгрунтування, вказуючи на те, що обидві сторони підписали в 1904 році Договір про мир і дружбу, визначив кордони двох країн. Ла-Пас, в свою чергу, вказує, що Чилі порушувало положення договору і не завжди надавало безперешкодний доступ болівійської стороні до двох чилійських портів, що було прямо передбачено текстом документа.