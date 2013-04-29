У центрі Дамаска скоєно замах на прем'єр-міністра Сирії
10:57, 29 квітня 2013Світ
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Замах на прем'єр-міністра Сирії Ваїля аль-Халькі скоєно в центрі Дамаска.
Ваіль аль-Халькі залишився живий / Фото: sana.sy
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Рейтер».
За наявною інформацією, прем'єр залишився живий, загинув один з його охоронців.
Як повідомляє телебачення, у міському районі Мезза невідомі намагалися підірвати кортеж, у складі якого їхала машина політика. Обставини події з'ясовуються.
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Конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває з березня 2011 року. За даними ООН, за цей час у країні загинули близько 70 тисяч осіб, гуманітарної допомоги потребують понад 4 мільйони осіб.
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