У центрі Дамаска скоєно замах на прем'єр-міністра Сирії

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Рейтер».

За наявною інформацією, прем'єр залишився живий, загинув один з його охоронців.

Як повідомляє телебачення, у міському районі Мезза невідомі намагалися підірвати кортеж, у складі якого їхала машина політика. Обставини події з'ясовуються.

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Конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває з березня 2011 року. За даними ООН, за цей час у країні загинули близько 70 тисяч осіб, гуманітарної допомоги потребують понад 4 мільйони осіб.