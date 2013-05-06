У результаті теракту в Пакистані загинули 14 осіб – ЗМІ

Внаслідок теракту в районі Куррам на північному заході Пакистану (так звана прикордонна з Афганістаном «зона племен») 14 осіб загинули й понад 50 поранені, передає ІТАР-ТАСС із посиланням на місцеві ЗМІ.

Потужний вибуховий пристрій спрацював на масовому передвиборному мітингу прихильників популярної тут ісламської політичної партії «Джамаат-е-улема-і-іслам» (фракція Фазл ур-Рехмана).

Сьогоднішній теракт у Куррамі є ще однією кривавою ланкою в ланцюзі терористичних вилазок місцевих екстремістів напередодні призначених на 11 травня загальних парламентських виборів. Діючі в Пакистані екстремісти-таліби з руху «Техрік-і-талібан Пакистан» оголосили майбутні вибори «анти ісламськими» й пообіцяли докласти максимум зусиль до їх зриву, зазначається в повідомленні.

З початку нинішньої виборчої кампанії в Пакистані внаслідок терактів уже загинули понад 70 осіб, головним чином активісти різних політичних партій і рухів.