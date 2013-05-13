Вибори в Болгарії закінчилися зіткненнями маніфестантів із поліцією

У Софії десятки людей вигукували гасла проти партії ГЄРБ (колишньої партії влади) і закидали поліцейських камінням і яйцями.

Це цікаво, оскільки уряд Бойко Борисова пішов у відставку саме через подібні сутички, - зазначає ИТАР-ТАСС.

У лютому в країні пройшли протести проти високих цін на послуги ЖКГ. Вперше мітинги перейшли в прямі сутички з поліцією. Чотирнадцять людей звернулися за медичною допомогою. Тоді прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив у парламенті про відставку уряду, заявивши: "Я не маю наміру бути членом уряду, при якому відбуваються сутички демонстрантів з правоохоронними органами".

Напередодні виборів в країні було вилучено 350 тисяч фальшивих бюлетенів - випадок, для новітньої історії країни беспрецендентний.

За даними екзит-полів, жодна з партій не отримує більшості в Народних зборах країни. До нового складу парламенту увійдуть чотири партії - "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ), Болгарська соціалістична партія (БСП), "Рух за права і свободи" (РПС) і "Атака".