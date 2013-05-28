У Південній Кореї на 4 ядерних реакторах знайшли підроблені деталі: 2 зупинили

Комісія з ядерної безпеки Південної Кореї була змушена зупинити роботу двох ядерних реакторів, а також призупинити деякі операції на двох інших реакторах через неякісні деталі, що використовуються в них, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Ренхап.

Комісія з ядерної безпеки оголосила про закриття реакторів "Шин Корі Реактор 2" і "Шин Вольсон Реактор 1", дізнавшись, що деякі деталі, використовувані при їхньому будівництві, мають підроблені сертифікати якості.

Крім того, комісія призупинила роботу "Шин Корі Реактор 1", який проходив регулярне технічне обслуговування. Комісія також оголосила, що новому "Шин Вольсон Реактор 2» не буде дозволено розпочати роботу до тих пір, поки всі неякісні деталі не будуть замінені, повідомляє агентство.

Два закритих реактора розташовані на атомній електростанції Енгван, за 330 км на південь від Сеула. За повідомленням комісії, майже 99% деталей, використаних при будівництві, не відповідають стандартам якості.

У Південній Кореї діють 23 атомних реактора, що поставляють близько 30 відсотків електроенергії країни. Відключення двох реакторів може серйозно позначитися на поставках електроенергії.