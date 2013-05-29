Moody`s змінило прогноз щодо банківської системи США

Прогноз змінений з "негативного" на "стабільний" на тлі тривалого поліпшення економічного середовища, а також зниження ризику збитків банків у зв'язку з неоднозначними економічними умовами. Про це йдеться в релізі Moody's.

Прогноз залишався "негативним" з 2008 р.

Згідно з прогнозами Moody's, зростання ВВП в США в 2013-2014гг. складе 1,5-2,5% на тлі зниження рівня безробіття до 7%.

Система низьких процентних ставок, на думку аналітиків Moody's, стане запорукою покращення показників американських банків протягом наступних 12-18 місяців. Низькі процентні ставки сприяють зростанню зайнятості в приватному бізнесі і вже надали позитивний вплив на показники якості активів банків, де зараз вирахування з прибутку наближаються до докризових рівнів, зауважує РосБізнесКонсалтинг.