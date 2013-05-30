ЗМІ: Безпілотник США вбив «людину номер два» Аль-Каїди у Пакистані

09:21, 30 травня 2013
Світ
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У Пакистані убито Валі ур-Рехмана, “людину номер два” Аль-Каїди у цій країні.

У Пакистані вбили одного з лідерів Аль-Каїди

Спецслужби Пакистану повідомили, що польовий командир Валі ур-Рехман разом зі ще шістьма людьми став жертвою авіаудару безпілотника США, пише Euronews

Операцію провели у північному Вазиристані поблизу міста Міраншах.

Білий дім, який недавно заявляв про поступове скорочення операцій з використанням безпілотників у Пакистані, поки не підтверджує ні смерті ур-Рехмана, ні самого факту проведення операції.

Як відомо влада Пакистану виступає різко проти авіаударів по своїй території, бо це спричиняє жертви серед мирних жителів і порушує суверенітет країни.

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