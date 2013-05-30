ЗМІ: Безпілотник США вбив «людину номер два» Аль-Каїди у Пакистані

Спецслужби Пакистану повідомили, що польовий командир Валі ур-Рехман разом зі ще шістьма людьми став жертвою авіаудару безпілотника США, пише Euronews.

Операцію провели у північному Вазиристані поблизу міста Міраншах.

Білий дім, який недавно заявляв про поступове скорочення операцій з використанням безпілотників у Пакистані, поки не підтверджує ні смерті ур-Рехмана, ні самого факту проведення операції.

Як відомо влада Пакистану виступає різко проти авіаударів по своїй території, бо це спричиняє жертви серед мирних жителів і порушує суверенітет країни.