ЗМІ: Безпілотник США вбив «людину номер два» Аль-Каїди у Пакистані
09:21, 30 травня 2013Світ
1020 0
У Пакистані убито Валі ур-Рехмана, “людину номер два” Аль-Каїди у цій країні.
У Пакистані вбили одного з лідерів Аль-Каїди
Спецслужби Пакистану повідомили, що польовий командир Валі ур-Рехман разом зі ще шістьма людьми став жертвою авіаудару безпілотника США, пише Euronews.
Операцію провели у північному Вазиристані поблизу міста Міраншах.
Білий дім, який недавно заявляв про поступове скорочення операцій з використанням безпілотників у Пакистані, поки не підтверджує ні смерті ур-Рехмана, ні самого факту проведення операції.
Як відомо влада Пакистану виступає різко проти авіаударів по своїй території, бо це спричиняє жертви серед мирних жителів і порушує суверенітет країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter