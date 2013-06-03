США стурбовані надмірним застосуванням сили поліцією Туреччини

22:39, 03 червня 2013
Світ
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США стурбовані надмірним застосуванням сили поліцією проти демонстрантів у Туреччині.

США занепокоєні діями своїх союзників / Фото з Facebook М. Найєма

США стурбовані повідомленнями з Туреччини, де сталися зіткнення поліції з демонстрантами, заявив держсекретар США Джон Керрі.

"США стурбовані повідомленнями про надмірне застосування сили поліцією в Туреччині", - сказав Керрі журналістам у Вашингтоні, повідомляє РІА Новости.

За словами Керрі, США закликають всі сторони уникати зухвалих дій і сподіваються на повне розслідування використання сили поліцією.

У Туреччині кілька днів триває акція протесту через рішення влади вирубати парк Гезі в районі Таксім у Стамбулі і побудувати на його місці торговельно-розважальний комплекс у рамках реконструкції однойменної площі. У ряді випадків протести переросли у вимогу відставки уряду. Як повідомляли раніше ЗМІ, за час безладів поранення дістали 536 чоловік, більш як 2,3 тис. людей було затримано.

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