США стурбовані надмірним застосуванням сили поліцією Туреччини

США стурбовані повідомленнями з Туреччини, де сталися зіткнення поліції з демонстрантами, заявив держсекретар США Джон Керрі.

"США стурбовані повідомленнями про надмірне застосування сили поліцією в Туреччині", - сказав Керрі журналістам у Вашингтоні, повідомляє РІА Новости.

За словами Керрі, США закликають всі сторони уникати зухвалих дій і сподіваються на повне розслідування використання сили поліцією.

У Туреччині кілька днів триває акція протесту через рішення влади вирубати парк Гезі в районі Таксім у Стамбулі і побудувати на його місці торговельно-розважальний комплекс у рамках реконструкції однойменної площі. У ряді випадків протести переросли у вимогу відставки уряду. Як повідомляли раніше ЗМІ, за час безладів поранення дістали 536 чоловік, більш як 2,3 тис. людей було затримано.