Турецькі демонстранти почали дарувати поліції квіти

Напередодні квіти в гільзі від газової гранати піднесла міністрові внутрішніх справ Муаммеру Гюлеру під час його виступу в парламенті депутат опозиційної народно-республіканської партії (НРП) Айлін Назли Ака (Aylin Nazli Aka), повідомляє РІА Новости.

Дев'ятий день у всій Туреччині тривають антиурядові виступи, що почалися в Стамбулі з мітингу на захист парку Гезі в центрі міста. Демонстранти виступають проти ісламізації Туреччини і звинувачують владу в тому, що вона втручається в життя простих громадян. Прем'єр-міністр Реджеп Ердоган вважає, що акції організовані екстремістами.

Кількість постраждалих перевищила 3 тисячі, повідомляється про двох загиблих.

З першого дня протестувальники намагалися влаштовувати «мирні переговори» з поліцією, проте лише зараз певною мірою вдалося цього добитися за допомогою квітів. Квіти чіпляють на поліцейські машини і броньовики, що стоять на вулицях, демонстранти дарують букети правоохоронцям. Дедалі частіше можна побачити, як групи громадян спокійно розмовляють з поліцейськими.