На Філіппінах сталися три землетруси

Три землетруси магнітудою від 5,0 до 5,6 сталися вчора на схід від міста Бургос в центральній філіппінській провінції Північний Сурігао.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляється на сайті Філіппінського інституту вулканології і сейсмології (ФІВС). Епіцентри всіх трьох підземних поштовхів розташовувалися приблизно за 125 кілометрів на північний схід від Бургоса.

Осередки залягали на глибині від 7 до 55 кілометрів під поверхнею Філіппінського моря. Повідомлень про жертви і руйнування на цей момент не надходило.

Два найбільших архіпелаги світу - Індонезія і Філіппіни - є складовими частинами так званого "тихоокеанського вогненного кільця": плити, що формують дно Індійського і західної частини Тихого океанів, заходять тут під азіатську плиту. В результаті переміщень земної кори на території цих двох країн часто відбуваються землетруси і виверження вулканів.

Тиждень тому понад 30 людей отримали поранення в результаті землетрусу магнітудою 5,6 в провінції Котабато в центральній частині філіппінського острова Мінданао. А в липні 1990 року землетрус магнітудою 7,8 в північній частині країни забрала життя більш ніж 1,6 тис. осіб.