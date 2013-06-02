На Тайвані стався потужний землетрус

11:42, 02 червня 2013
Світ
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Землетрус магнітудою 6,5 стався на Тайвані. Епіцентр землетрусу, що стався в 13.43 за місцевим часом, розташовувався в 25 кілометрах на південний схід від міста Булі, осередок залягав на глибині 14,4 кілометра.

Тайчжун / Фото: Howard61313, Wikipedia

Інформації про жертви і руйнування не надходило, повідомляє РІА Новости з посиланням на Геологічну службу США..

Тайвань розташований на стику двох тектонічних плит і вважається однією з найбільш сейсмічно активних зон планети. Щорічно сейсмологічні станції острова фіксують до 18 тисяч підземних поштовхів. Найсильніший землетрус на Тайвані, магнітудою 7,6, стався на острові у вересні 1999 року. Тоді загинули близько 2,4 тисячі осіб.

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