На Тайвані стався потужний землетрус
11:42, 02 червня 2013Світ
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Землетрус магнітудою 6,5 стався на Тайвані. Епіцентр землетрусу, що стався в 13.43 за місцевим часом, розташовувався в 25 кілометрах на південний схід від міста Булі, осередок залягав на глибині 14,4 кілометра.
На Тайвані стався землетрус магнітудою 6,5 / Фото: Howard61313, Wikipedia
Інформації про жертви і руйнування не надходило, повідомляє РІА Новости з посиланням на Геологічну службу США..
Тайвань розташований на стику двох тектонічних плит і вважається однією з найбільш сейсмічно активних зон планети. Щорічно сейсмологічні станції острова фіксують до 18 тисяч підземних поштовхів. Найсильніший землетрус на Тайвані, магнітудою 7,6, стався на острові у вересні 1999 року. Тоді загинули близько 2,4 тисячі осіб.
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