У Китаї майже 100 тисяч людей постраждали від злив
11:14, 09 червня 2013Світ
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Унаслідок проливних дощів, що спричинили повені і град у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР) на північному заході КНР, постраждали 98 тисяч 717 осіб.
Китай страждає від злив / Фото: news.cn
Як передає ІТАР-ТАРС, зливи обрушилися на північні і західні регіони автономного району. Від стихії постраждали міста Аксу і Тачен.
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У результаті стихійного лиха пошкоджено і зруйновано понад 300 житлових будівель, постраждали 12300 га сільськогосподарських посівів. Прямий економічний збиток від повеней становить 104 млн юанів (17 млн доларів).
Зливові дощі йдуть також у південних і східних провінціях Китаю. У цих регіонах країни від негоди за останні два дні постраждали 4,68 млн жителів, 15 чоловік загинули.
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