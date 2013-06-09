У Китаї майже 100 тисяч людей постраждали від злив

Як передає ІТАР-ТАРС, зливи обрушилися на північні і західні регіони автономного району. Від стихії постраждали міста Аксу і Тачен.

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У результаті стихійного лиха пошкоджено і зруйновано понад 300 житлових будівель, постраждали 12300 га сільськогосподарських посівів. Прямий економічний збиток від повеней становить 104 млн юанів (17 млн доларів).

Зливові дощі йдуть також у південних і східних провінціях Китаю. У цих регіонах країни від негоди за останні два дні постраждали 4,68 млн жителів, 15 чоловік загинули.