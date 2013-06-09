Сирійська армія веде бої за Алеппо

Сирійська армія розпочала великомасштабну військову операцію "Північна буря" щодо звільнення від збройних формувань і повернення під свій контроль провінції Алеппо, повідомляє РІА Новости з посиланням на "Сурія аль-Ан".

Війська атакували позиції опозиційної "Сирійської вільної армії" у містах Кафар-Хамра, Харейтан і Атаріб. В Анданані армійські підрозділи за підтримки бронетехніки ведуть бої з повстанцями за контроль над двома автомагістралями, що мають стратегічне значення для забезпечення озброєної опозиції в Алеппо, повідомило джерело в командуванні армії Сирії.

Алеппо - друге за величиною місто Сирії. До початку сирійського конфлікту було економічною столицею країни і найбільшим промисловим центром.

Конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває з березня 2011 року. За даними ООН, за цей час в країні загинули близько 80 тисяч осіб.

На тему: ЗМІ: В Україні створять тренувальні табори для бажаючих воювати в Сирії (відео)