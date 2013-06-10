Сім бойовиків Талібану атакували аеропорт Кабула

Теракт стався 10 червня близько 4:30 за місцевим часом (03:00 за Києвом), повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.

Крім вибухів, бойовики, які захопили недобудову в північній частині аеропорту Кабула, зробили не менше 15 пострілів з РПГ (ручний протитанковий гранатомет - УНІАН). Відповідальність за атаку взяв на себе рух Талібан.

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На даний момент нападники ліквідовані, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на начальника поліції Кабула.

"Всього було сім нападників. Двоє терористів-смертників загинули, підірвавши себе, п'ятьох вбито під час перестрілки", - повідомив голова поліції Мохаммад Саланджі (Mohammad Salangi). У поліції поки не мають даних про втрати серед мирного населення і співробітників силових відомств або військовослужбовців.