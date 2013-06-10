В Індії обвалився багатоповерховий житловий будинок

Влада побоюється, що частина мешканців опинилася похована під завалами. Кількість постраждалих не називається, повідомляє Lenta.ru за інформацією Agence France-Presse.

В останні два дні в Мумбаї і окрузі йде сильна тропічна злива, яка вже призвела до локальних повеней в 84 мікрорайонах міста. За цей час було зафіксовано 11 обвалень житлових будинків, більша частина з яких були одноповерховими будівлями зі старих і вторинних матеріалів, і жертв в результаті подій не було.

Однією з причин масового обвалення будинків міг стати поганий стан каналізації та дренажу в найбільшому місті Південної Азії. У Мумбаї досі не вдається завершити споруду водовідливної установки Britannia, де оператор встановив бар'єри в системі дренажу. Результатом стали повторювані повені в трьох районах міста.

Катастрофа сталася через два місяці після краху семиповерхового будинку на околиці Мумбаї, під завалами якої загинули 74 людини. У результаті проведеного розслідування були заарештовані двоє будівельників і ще семеро людей, чиї дії могли викликати колапс.