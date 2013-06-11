У президента Боснії під час обшуку знайшли пістолет

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на державне агентство розслідувань і захисту БіГ, під час обшуку в офісі Будимира виявлено автоматичний пістолет з сімома патронами.

Президент пояснив, що отримав пістолет у подарунок у 1996 році, але за минулі з тих пір 17 років так і не вписав його в наявну у нього ліцензію на зберігання і носіння "з неуважності". Обшук був проведений під час розслідування інших кримінальних справ стосовно Будимира, якого звинувачують в організованому криміналі, отриманні та дачі хабарів за незаконне помилування ув'язнених.

У разі, якщо главу держави визнають винним лише в незаконному володінні вогнепальною зброєю, йому загрожує два роки тюремного ув'язнення.