У президента Боснії під час обшуку знайшли пістолет
01:01, 11 червня 2013Світ
707 0
Прокуратура боснійського кантону Сараєво висунула на адресу президента Федерації Боснії і Герцеговини (БіГ) Живко Будимира звинувачення в незаконному володінні вогнепальною зброєю.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на державне агентство розслідувань і захисту БіГ, під час обшуку в офісі Будимира виявлено автоматичний пістолет з сімома патронами.
Президент пояснив, що отримав пістолет у подарунок у 1996 році, але за минулі з тих пір 17 років так і не вписав його в наявну у нього ліцензію на зберігання і носіння "з неуважності". Обшук був проведений під час розслідування інших кримінальних справ стосовно Будимира, якого звинувачують в організованому криміналі, отриманні та дачі хабарів за незаконне помилування ув'язнених.
У разі, якщо главу держави визнають винним лише в незаконному володінні вогнепальною зброєю, йому загрожує два роки тюремного ув'язнення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter