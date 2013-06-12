У США загорівся і впав вертоліт швидкої допомоги: є загиблий

09:15, 12 червня 2013
Світ
372 0

У США одна людина загинула, троє зазнали поранень внаслідок аварії медичного вертольота.

Фото з сайту 5newsonline.com

Одна людина загинула, троє зазнали поранень внаслідок аварії вертольота медичної служби в американському штаті Оклахома, повідомляє телеканал KFSM-TV із посиланням на співробітників медслужби.

Вертоліт "повітряної швидкої допомоги" загорівся і впав біля лікарні селища Таліхина в південно-східній частині Оклахоми, де проживають представники корінної народності чокто. На борту вертольота перебували чотири людини, одна з яких внаслідок аварії померла, зазначає РІА «Новости».

За даними телеканалу, двоє з трьох поранених перебувають у лікарні, поряд з якою сталася аварія. Третього постраждалого було в критичному стані перевезено до іншої лікарні за допомогою аналогічного медичного вертольота. Інформації про причини інциденту як і раніше немає.

Минулого тижня аналогічна НП сталася в штаті Кентуккі на сході США. Під час аварії вертольота "повітряної швидкої допомоги" тоді загинули троє людей. Причину аварії поки не з'ясовано.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter