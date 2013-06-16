Турки готуються вийти на нові протести

За оцінками місцевих ЗМІ, в кожному з мінімум десятка міст на вулиці вийдуть, щонайменше, від 5 до 10 тис осіб.

Багато мітингувальників після недовгого сну сьогодні знову почали приходити на центральні площі Анкари, Ізміру, Адани та інших міст. У Стамбулі ж тисячі людей і не залищали вулиць. Тим часом, повідомляється, що на запланованому сьогодні мітингу прем'єр-міністра Тайіпа Ердогана в стамбульському районі Казличешме може зібратися рекордна кількість його прихильників - більше 300 тис людей.

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На столичній площі Кизилай зібралися близько 1 тис мітингувальників, покликаних сюди в основному користувачами соцмереж. Люди з плакатами і транспарантами окупували парк біля площі. Вони мають намір провести ходу в пам'ять про загиблого активіста Етема Сарисулюка. Тим часом, влада міста не дали дозволу провести масове прощання із загиблим.

Сарисулюк є одним з трьох загиблих в ході маніфестацій активістів. Протестуюча громадськість називає його героєм і символом опору. Він помер у п'ятницю в Анкарський лікарні, куди вступив з критичною черепно-мозковою травмою, отриманою в ході безладів у центрі Анкари. Вважається, що в нього міг вистрілити поліцейський, який, опинившись один в оточенні протестувальників, запанікував і застосував зброю.

До 17:00 на центральній площі Анталії також готується масова акція протесту. В Ізмірі збираються тисячі людей. "Люди вже виспалися після напруженої ночі і зараз готові з новими силами протестувати", - кажуть учасники маніфестацій.

Влада зазначає, що діятиме максимально обережно, однак має намір чинити рішуче протистояння екстремістам, які спочатку зливаються з натовпом мирних демонстрантів, а потім намагаються провокувати зіткнення.

За статистикою, опублікованою соціологами "Стамбульського університету Більге", близько 40 відсотків учасників мітингів - це люди 19-25 років. Більше половини маніфестантів зізналися, що раніше ніколи не брали участь в масових акціях. Згідно з опитуванням, 70 відсотків мирних демонстрантів аполітичні, або не відносять себе до жодної з політичних сил в республіці. Мова йде не тільки про тих, хто протестує на площах, а й про звичайних громадян, які після робочого дня близько 21:00 щодня на півгодини виходять на вулиці у своїх районах, скандують гасла, вимагаючи відставки уряду і традиційно б'ють ложками у каструлі.