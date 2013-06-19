Експерти розробили вісім сценаріїв інтеграції з Митним союзом

Як передає власний кореспондент УНІАН, до таких висновків прийшла міжвідомча експертна група під керівництвом урядового уповноваженого України з питань співпраці з Російською Федерацією, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕс та іншими регіональними об'єднаннями Валерія Мунтіяна.

«Що стосується ВВП, розбіжність по мінімальним і максимальним прогнозам складає від 1,8 до 2,2% зростання ВВП в першому році. В наступні роки значення ефекту буде зменшуватись, але все одно залишиться позитивним і становитиме не менше 1,5–1,7% приросту ВВП щорічно», - сказав Мунтіян.

За його словами, експертна група розробила вісім сценаріїв математично-економічних оцінок на короткостроковий (1-3 роки) і середньостроковий періоди (5-7 років). Відповідно до цього аналізу, економічна інтеграція України з країнами Митного союзу, ЕЄП та ЄЕС є доцільною.

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За його словами, це пов’язано з тим, що це найбільший ринок для українських товарів, структура експорту в ці країни найкраща (товари з найбільшою доданою вартістю), а також найбільші інвестиції з цього ринку.

«Ми прийшли до висновку, що найбільша кількість інвестицій до України йде саме з Росії, в тому числі і через офшори (Кіпр та інші країни). Тільки РФ з 1992 року завела 18 млрд дол., хоча офіційно є цифра 3,8 млрд», - сказав Мунтіян.

За його словами, це ще раз підтверджує привабливість України для іноземних інвесторів.

Він повідомив, що всі оцінки робились, виходячи з тих преференцій, які були узгоджені на високому рівні, а також з існуючих гарантій та компенсацій для України з боку країн МС.