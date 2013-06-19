Із 118 документів Митного союзу Україні не підходять 23

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив урядовий уповноважений України з питань співпраці з Російською Федерацією, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕс та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Муніян українським журналістам у Москві в ході 58-го засідання Економічної ради СНД.

«Зі 118 документів, за якими працює Митний союз, Єдиний економічний простір, Євразійський економічний союз, тільки 23, над якими треба працювати з Євразійською економічною комісією (ЄЕК) і приймати по ним політичне рішення – тому що там є наднаціональний орган, і потрібно вносити зміни в національне законодавство України», - сказав Мунтіян.

«По решті ж Україна може приєднатись вільно і функціонувати в їх межах», - додав він.

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Водночас Мунтіян зауважив, що оскільки існує пакетний принцип в прийнятті рішень, то українська сторона веде консультації і переговори з ЄЕК, щоб Україна могла приєднатись як по окремим напрямкам, так і усім галузям одразу.

Муніян нагадав, що ці документи були розроблені до 2005 року в тому числі і Україною, але згодом Київ випав з інтеграційних процесів.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня ц. р. прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною. Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

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Також 31 травня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Україна підписанням меморандуму з Євразійською економічною комісією зробила перший крок до інтеграції в Єдиний економічний простір, але він може стати останнім, якщо не буде подальших рішень.

“Це перший крок, важливий крок, потрібний крок, і ми йому дуже раді. Але він може стати останнім кроком, якщо нічого більше не зробити", - сказав Медведєв.

"Ми щиро вітаємо його. Але ми розуміємо, якщо наші партнери справді хочуть брати участь у нашому створюваному інтеграційному об'єднанні - Євразійському економічному союзі, то вони повинні прийняти і цілий ряд вельми складних, часом непопулярних рішень. Причому всі рішення, а не тільки їх частину, і, звичайно, не брати на себе зобов'язань, які виключають участь у Євразійському економічному просторі і союзі. Це повинно бути ясно всім, як божий день", - сказав Медведєв.