Прем'єр Грузії пообіцяв піти з політики слідом за Саакашвілі

Прем'єр-міністр Грузії, лідер коаліції «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі пообіцяв піти з політики у жовтні 2013 року.

Як повідомляє «Лента.ру», про це Іванішвілі заявив в інтерв'ю естонському виданню Postimees.

«Як тільки піде Саакашвілі і відбудуться нові президентські вибори, я залишуся не більш як на кілька днів», - сказав прем'єр. За словами Іванішвілі, для політичної ситуації у країні погано, коли ставка весь час робиться на одну людину.

Іванішвілі також висловив сумнів у тому, що «Єдиний національний рух» Президента Михаїла Саакашвілі зможе перетворитися на конструктивну опозицію.

Восени 2012 року опозиційна коаліція «Грузинська мрія», яку очолює Іванішвілі, здобула перемогу на парламентських виборах. Іванішвілі сформував новий уряд Грузії, а Саакашвілі був фактично відсторонений від влади.

Після цього почалися масові затримання й допити колишніх чиновників, яких звинуватили у різних злочинах - від розкрадання бюджетних коштів до тортур. Найбільшою мірою перевірки торкнулися силових структур і міністрів Саакашвілі, у тому числі колишнього прем'єра Вано Мерабішвілі.