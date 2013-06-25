Чехію може знову затопити

Попередження про це розповсюдив сьогодні Чеський гідрометеорологічний інститут, повідомляє ІТАР-ТАСС.

За наявними даними, у понеділок на більшій частині території країни випало до 40 мм опадів, через що знову стали виходити з берегів річки і озера. У 16 населених пунктах оголошено перший (найнижчий) ступінь небезпеки, а в містах Хрудимськ і Новоградка – третій (найвищий) ступінь.

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Знову стала розливатися річка Сазава, води якої кілька днів тому увійшли у береги після повені у першій половині червня. У результаті знову затопленими виявилися сади, ділянки прибережного лісу і частини автодоріг.

У Празі сьогодні зібрався на засідання кризовий штаб. Його учасники констатували, що загрози повені в столиці не існує, проте повідомили, що відповідні служби вестимуть цілодобовий моніторинг рівня Влтави та інших річок, що протікають у околицях міста.

За прогнозами синоптиків, на більшій частині території країни дощі триватимуть до вечора середи.