Путін відмовився видавати Сноудена США: «вереску багато, а шерсті мало»

Екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден прилетів з Гонконгу в московський аеропорт "Шереметьєво". США закликали російську владу видати його.

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"Що стосується можливої ​​видачі куди б то не було, то ми можемо видавати якихось громадян іноземних держав тільки в держави, з якими у нас є відповідні міжнародні угоди з видачі злочинців. Зі Сполученими Штатами у нас такої угоди немає", - заявив Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, повідомляє РІА Новости.

"Сподіваюся, що це ніяк не відіб'ється на діловому характері наших відносин зі Сполученими Штатами, і сподіваюся, наші партнери це зрозуміють", - додав президент.

Путін заявив, що не хоче займатися такими питаннями, як можлива видача екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена і засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа, порівнявши це зі "стрижкою поросят".

"Ассанж, як і Сноуден, вважають себе правозахисниками і заявляють, що борються за поширення інформації. Поставте собі питання: чи потрібно видавати таких людей для посадки в тюрму? У будь-якому випадку, я б вважав за краще не займатися такими питаннями, тому що це все одно, що порося стригти - вереску багато, а шерсті мало", - сказав Путін на спільній прес-конференції за підсумками переговорів зі своїм фінським колегою Саулі Нііністе.

Влада США раніше заявляла, що має намір вимагати видачі Сноудена, обвинуваченого в розголошенні секретних даних американських спецслужб, у будь-якої країни, де він виявиться. Раніше повідомлялося, що Сноуден в неділю прилетів в московський аеропорт "Шереметьєво", Вашингтон закликав Росію вислати його.