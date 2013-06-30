Більше 2 мільйонів китайців постраждали від сильних злив

Близько 2,1 мільйона осіб постраждали через сильні зливи, що тривають вже протягом трьох тижнів на сході Китаю, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.

Раніше повідомлялося про майже 700 тисяч потерпілих у провінції Чжецзян. Стихія зачепила ще дві східні провінції: Хунань і Цзянси.

До Хунань у результаті зсуву ґрунту загинули дві людини. Всього близько 26 тисяч осіб було евакуйовано із зони лиха. Стихія зруйнувала більш як 1,5 тисячі житлових приміщень у трьох провінціях, від дощів постраждали близько 120 тисяч гектарів сільгоспугідь, а загальний економічний збиток в одній тільки провінції Чжецзян оцінюється в 85,5 мільйона доларів.

Сильні дощі на сході Китаю тривають з 7 червня. Середній рівень опадів у Чжецзян становив 185 міліметрів, а в деяких районах досягав 303 міліметрів. Метеорологи попереджають громадян про загрози зсуву ґрунту в деяких гірських районах.