Завтра в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями – сильні зливи

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 30 червня на більшій частині території країни короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с і град, на півночі Лівобережжя, вночі в центральних областях, а вдень і в південній частині місцями сильні зливи.

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Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26° (в Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°); в південній та східній частині вночі 18-23°, вдень 27-32°.

У Київській області завтра короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с і град. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

У столиці короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

29 червня температура води становила в Чорному та Азовському морях 22-28°, в Дніпрі біля Києва 25°.